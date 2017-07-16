江蘇民宅火災 14死中央社 (2017-07-16 11:15)
（中央社記者張淑伶上海16日電）中國大陸江蘇省常熟市一處民宅今天凌晨4時32分發生火災，已釀成14死，起火原因還在調查中。
新華社報導，這起火災發生在常熟市虞山鎮，起火建築為兩層磚混結構民房。目前大火已經撲滅。
有知情人士透露，起火民房出租給20多人居住，是所謂的「群租房」。根據江蘇廣播電視總台新聞廣播官方微信消息，火災現場已知有14人死亡，另有數人受輕傷。
火災原因正在調查之中。1060716
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