（中央社記者張淑伶上海16日電）中國大陸江蘇省常熟市一處民宅今天凌晨4時32分發生火災，已釀成14死，起火原因還在調查中。



新華社報導，這起火災發生在常熟市虞山鎮，起火建築為兩層磚混結構民房。目前大火已經撲滅。



有知情人士透露，起火民房出租給20多人居住，是所謂的「群租房」。根據江蘇廣播電視總台新聞廣播官方微信消息，火災現場已知有14人死亡，另有數人受輕傷。



火災原因正在調查之中。1060716