來源：海外網

原標題：特朗普意外現身女子高爾夫頂級賽事 中國選手領跑

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海外網7月16日電 日前，剛在巴黎慶祝完法國國慶日的美國總統特朗普證實了這條已經傳了很久的消息——他來到了其本人所有的位於新澤西貝德明斯特（Bedminster）的特朗普國家高爾夫俱樂部，出席了在這裏舉行的美國女子高爾夫公開賽，這是現任美國總統歷史上第一次出席女子大滿貫賽事。

在14日的公開賽第二輪比賽中，中國名將馮珊珊在雨中打出了低於標準桿兩桿的成績，在總成績方面也以兩桿的優勢獨自領跑。16日，衝刺的馮珊珊在最後一個洞推入一個短的小鳥推，獲得美國女子公開賽第三輪單獨領先。

談到特朗普的意外現身，馮珊珊表示：「我聽到人們在尖叫，我努力搞明白髮生了什麼事情，他們為什麼會尖叫。」

馮珊珊說：「我只是想打出自己的A狀態，接著我想前三天我打得很好，我要堅持自己的策略。要專注於自己的球，然後看一看會發生什麼事情。」

來自韓國的青少年選手崔慧珍以及美國女子公開賽常青樹樑熙英都打出70桿，以208桿，低於標準桿8桿，並列位於第二位。

美國女子公開賽是女子高爾夫最頂級的賽事，特朗普的貝德明斯特的球場2012年便獲選成為2017年美國女子公開賽場地，當地人將其稱作特朗普的「夏季白宮」。

隨著美國總統現身來到球場，安全保衛工作明顯加強，警犬嗅著球員駕駛的車子，球迷和媒體不得不通過機場一樣的安全檢查點。

由此，特朗普也成為了第三位出席美國高爾夫球協會（USGA）賽事的美國總統。此前，沃倫·哈定（Warren Harding，1921年）和比爾·柯林頓（1997年）出席過美國男子公開賽。