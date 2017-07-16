不做劉曉波第二 陸異議人士發不信宣言中央社 (2017-07-16 10:39)
（中央社台北16日電）諾貝爾和平獎得主劉曉波身後事都由中國大陸官方強制安排，甚至請出劉曉波哥哥劉曉光為官方處理背書。不想和劉曉波一樣連死後都不自由，大陸異議人士胡佳發出「不要相信」宣言。
劉曉波13日傍晚因為肝癌末期病逝瀋陽。從劉曉波保外就醫後，媒體一直無法連繫上的劉曉波遺孀劉霞、妻弟劉暉、劉曉光與劉曉波弟弟劉曉暄在中國大陸官方刻意安排下曝光。
從曝光的畫面可以看到劉霞對劉曉波後事安排的看法。瀋陽當局的官方記者會還請出劉曉光背書，說劉曉波的後事安排都是按照劉霞和家人提出的要求，政府給予「圓滿兌現」，還感謝當局處理「細緻、周到，甚至完美」。
劉曉光在記者會上的講話引來劉曉波好友斥責。他們透過社群網站指責劉曉光早已經和劉曉波斷絕關係，還企圖瓜分劉曉波的諾貝爾獎金，現在居然想透過記者會竊取劉霞的法律地位，根本是「無恥之尤」。
為了不想成為劉曉波第二，中國大陸異議人士胡佳在推特上發出「不要相信」宣言。
他要大家不要相信他會解聘自己的律師而請中共指定的官方律師，不要相信他會認罪和拒絕社會關注。若死在監獄或所謂保外就醫中，也不要相信他會選擇海撒或海葬，北京的墓地會選在離自己父母安眠處很近的地方。
胡佳還要大家不要相信親屬任何可能對中共的附和，不論是真心還是逼迫。
他最後寫道，「劉曉波，謝謝你告訴我」。1060716
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