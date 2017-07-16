（中央社記者張淑伶上海16日電）共享單車在中國大陸經過約1年經營後，在許多城市都出現違規占道、亂停車現象。江西南昌市城管10天內已扣住2萬6000多輛共享單車，並表示7月底前將公布停放管理辦法。



江西日報微信公眾號報導，目前進駐南昌的無樁式「隨借隨還」共享單車共有6家廠商，總計已達30萬輛。南昌市城管為了要讓廠商重視亂停放的問題，自4日到13日，10天內就扣住2萬6000多輛共享單車。



南昌市城管委市政綜合執法處處長方政說，只要共享單車公司對公眾有承諾，對未來的違規停放有解決方案，將歸還扣住的自行車。



有網友認為，「我們需要共享單車，但我們真的需要這麼多共享單車嗎？」在市場競爭下，業者不斷投放這類自行車，未來不必擔心出門找不到共享單車，但可能會擔心找不到路。



報導說，南昌的共享單車投放數已遠超過停放點能吸收的量，商業中心附近、地鐵口常有大量共享單車違規占道情況，影響市容和交通秩序。



南昌城管表示，預計7月底會公布有關共享單車營運和停放的管理規定。1060716