原標題：特朗普「通俄門」又現新證據 俄方回應稱不知情

中新網7月16日電 綜合報導，近來，美國「通俄門」持續發酵，美國總統特朗普的大兒子近日被揭露曾於去年美國總統選舉期間會見一名俄羅斯女律師，試圖挖掘不利於民主黨總統候選人希拉蕊的「黑料」。

最近，媒體又爆出他們當時會面，還有一名前蘇聯反諜報官員在場。這進一步加劇了莫斯科涉嫌干預美國選舉的指控。

美國媒體近日報導，一位名叫阿克梅辛的前蘇聯反諜報官員參加了小特朗普與俄羅斯律師維塞里尼茨卡婭去年6月9日在特朗普大廈的會面。阿克梅辛受訪時承認確有此事。他這番講話使小特朗普被質疑對會面情況仍有所隱瞞。

小特朗普日前只承認見了維塞里尼茨卡婭，並強調已全盤交代會面經過。他當時完全沒提到有阿克梅辛這名俄前反諜報官員在場。

阿克梅辛2009年入籍美國，目前是活動於華盛頓的知名說客，曾於1986年至1988年服役於前蘇聯軍隊。阿克梅辛表示，他雖曾在前蘇聯軍隊反諜報部門工作，但從未接受過正式的間諜培訓。他也否認自己仍與俄羅斯情報部門有聯繫。

阿克梅辛說，在會面中，維塞里尼茨卡婭帶了一個塑料文件夾，裏面裝有民主黨全國委員會（DNC）非法資金流動的資料。她向小特朗普表示，公開這些資料可以有效揭發DNC收受非法資金，有利於特朗普的競選。

阿克梅辛說，小特朗普隨後要求維塞里尼茨卡婭提供更多實質證據來支撐她的論點，但維塞里尼茨卡婭表示這得由特朗普團隊自己去進一步調查。之後小特朗普就失去了興趣，「迫不及待想要結束會面」。

阿克梅辛表示，他無法確認維塞里尼茨卡婭的資料是否由俄羅斯政府提供，他也不記得維塞里尼茨卡婭在會後是否把資料交給任何人，或是把資料留在室內。

除了阿克梅辛本人以外，出席上述會議的還有一位美籍俄裔翻譯員。特朗普團隊方面在場的有特朗普女婿庫什納和時任特朗普競選經理的曼納福特。此事已被美國民主黨和媒體視為特朗普團隊涉嫌「通俄」的最新證據。

美國眾議院情報委員會成員、民主黨聯邦眾議員希夫敦促阿克梅辛前往該委員會作證，並提供「一切相關資料和信息」。

希夫說，不管阿克梅辛是否與俄情報部門有關聯，「很明顯克里姆林宮當時已經得知，特朗普歡迎俄羅斯政府幫助提供有關希拉蕊的黑料」。

他還說，小特朗普故意隱瞞阿克梅辛參與會面一事，是「蓄意掩蓋和欺瞞」。

對此，俄羅斯政府發表聲明說，不清楚上述會面，也不知道維塞里尼茨卡婭和阿克梅辛是誰。