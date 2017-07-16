來源：海外網

原標題：日本稱將提供14億日元 支援約旦接納難民

1500160769969195.jpg

海外網7月16日電 據共同社14日報導，日本首相安倍晉三14日與約旦首相穆勒吉在官邸舉行會談。鑒於約旦接收了眾多敘利亞難民，日本提供14億日元（約合人民幣8400萬元）用於完善約旦自來水網以進行支援，雙方就此達成協議。

據報導，約旦接收了來自鄰國敘利亞的約130萬難民，支援措施及治安對策等導致財政負擔加重。日本稱將通過提供資金，幫助約旦減輕負擔。

安倍在記者會上稱，關於日本主導開發約旦河西岸以促進巴勒斯坦和平的「和平與繁榮走廊」構想，希望獲得約旦的支持。報導稱，雙方還確認日本與約旦將啟動投資協定談判，並就「強化雙邊關係」達成一致。