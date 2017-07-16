來源：參考消息網

參考消息網7月16日報導 日媒稱，大型機電企業擴大在印度的生產的趨勢正在加強。美的集團將投資80億盧比（約合人民幣8.4億元）新建冰箱和洗衣機工廠，追趕領跑的日韓大型企業。此外，台灣鴻海精密工業將提高當地智能手機等的代工產能，並向國外供應。擁有13億人口、經濟持續增長的印度作為機電產品生產基地的存在感正在提高。

據《日本經濟新聞》網站7月12日報導，印度電子產業協會統計，印度家電市場規模2016年度達到125億美元，在過去5年裡增長至約兩倍。到2020年度，有望達到約206億美元規模，比2016年度增長六成。

報導稱，莫迪政權對於吸引外國企業投資持積極態度，7月1日各邦之間不同的間接稅被統一為「商品服務稅（GST）」。有望起到簡化跨邦業務的稅務手續、易於優化工廠和倉庫的選址等效果。

報導稱，美的將追趕日本松下和大金工業、韓國三星電子和LG電子等在印度領跑的日韓大型企業。在汽車領域，儘管日韓企業的份額較高，但6月中國上海汽車集團宣布在印度當地建立工廠，生產乘用車。

《印度時報》等當地媒體7月4日報導稱，全球最大電子產品代工服務企業鴻海預計將自2017年起在印度最多投資50億美元。報導稱，鴻海將建立智能手機等的供應鏈，作為對歐美的出口基地加以利用。

鴻海董事長郭台銘2015年曾在印度表示，到2020年前在當地建設10家~12家工廠。在2017年6月的股東大會上，郭台銘再次表示正在討論相關投資。

報導稱，鴻海目前在印度已擁有多個基地，被認為正為小米和OPPO生產智能手機。此外，鴻海還成為美國蘋果手機在印度進行本地化生產的候選代工企業，有必要配合當地需求擴大產能。

由於受到主要生產基地中國大陸人工費暴漲的影響，將鴻海推升為全球最大電子產品代工企業的原有增長模式將迎來極限。印度的人工費比中國低，且容易確保勞動力。在應對當地需求的同時，鴻海還在尋求將印度作為繼中國大陸之後的對海外供給基地。