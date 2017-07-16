白宮任前聯邦檢察官為特別顧問 監管通俄門調查北京新浪網 (2017-07-16 04:16)
來源：海外網
原標題：白宮任前聯邦檢察官為特別顧問 監管「通俄門」調查
海外網7月15日電 當地時間15日，白宮宣布，美國總統特朗普已經任命前聯邦檢察官科布（Ty Cobb）為白宮特別顧問。
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮聲明稱，科布是華盛頓霍金路偉律師事務所調查實踐的合伙人，一名白宮官員說，他將監督有關「通俄門」調查的法律和媒體回應。
科布是一名資深律師，畢業於哈佛大學，然後在喬治敦大學取得法學學位。（編譯/海外網 吳瀟）
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