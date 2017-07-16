來源：北京青年報

原標題：稻田心「咒」

夏文輝（國際問題學者）

安倍最近日子不好過，堪稱政治風向標的東京都議會選舉，東京都知事小池百合子領導的「都民第一會」成為議席數最多的第一大黨，執政的自民黨慘敗。在這次選舉的拉票過程中，防衛大臣稻田朋美向選民說：「作為防衛省、自衛隊（工作人員），請大家投票（給自民黨候選人）。」這番言論涉嫌干涉選舉，有違法之嫌，輿論大為驚詫，要求稻田辭職的呼聲四起。根據日本《讀賣新聞》的民意調查，安倍內閣目前支持率為36%，與6月份的49%下跌13個百分點，創2012年12月安倍再度執政以來的新低，有媒體認為，一段時間以來的「安倍獨大」體制顯露瓦解跡象。

已經有消息稱，安倍計劃8月初改組內閣並調整自民黨高層人事，副首相兼財務大臣麻生太郎、官房長官菅義偉和自民黨幹事長二階俊博會留任。日本廣播新聞網認為，最有可能被調整出內閣的，就是防衛大臣稻田朋美。

稻田出局絕非安倍情之所願。讓她進入內閣是安培為解決由來已久男女不平等的重要舉措，更是安倍政治布局的重要一步，對這位日本第二個女性防衛大臣，輿論傾向於認為她已經成為安倍栽培的未來首相人選，讓她離開內閣，安倍是真的無奈。

稻田在政壇的崛起，2003年是重要節點。那一年，日本侵華戰爭中因在南京進行「百人斬殺人競賽」而被軍事法庭判處死刑的日本戰犯向井敏明與野田毅的3名遺屬，以報導內容不實造成名譽損害為理由，向東京地方法院狀告每日新聞社、朝日新聞社及著名記者本多勝一，認為「百人斬」並無確鑿證據，要求停止出版相關文章與書籍，並作出賠償。

1937年12月13日日軍侵佔南京后，公然大肆屠殺中國士兵和平民百姓，遇難者30萬以上。在此之前，侵華日軍野田毅、向井敏明兩少尉，在從上海殺向南京的途中展開了殺人競賽。當時的日本媒體追蹤報導整個過程，兩名施暴的少尉成為日本家喻戶曉的新聞人物。1948年1月28日，向井、野田和另一戰犯田中軍吉被押往中華門外雨花台刑場執行槍決。「百人斬」歷史罪證不容置疑，時隔70多年卻遭遇翻案，代理這一訴訟的原告律師，就是稻田朋美。這一案件以原告敗訴作結，稻田則一訴成名，並走上政途。當時的提攜人就是自民黨代理總幹事安倍晉三，他鼓勵稻田參選國會下院。

讓稻田成名的另一件事，就是她持續不斷地參拜靖國神社。2005年4月，日本執政黨自民黨的21名新議員集體「拜鬼」，他們絕大部分是政治社團「傳統與創造會」成員，該社團的會長是稻田朋美。有日本媒體統計，從那以後，直至稻田2016年8月擔任防衛大臣，她幾乎沒有落下每一年的靖國神社參拜。

稻田的名聲，還在於她為「慰安婦」的翻案，她的名言是：戰時存在慰安婦儘管可悲，卻是合法的。媒體還爆料她曾與日本新納粹黨頭目合影，這個極右翼組織奉行民粹主義、反猶太人和排外信條，稻田堅決否認同新納粹有任何干係，但這無法抹去她政治上的極端色彩。

日本政治這些年整體性趨向右翼，稻田屬於觀點更為前衛的少壯派。有意思的是，根據日本媒體報導，她45歲以前對政治並無興趣。稻田1959年出生在日本中部福井縣一個教師家庭，父親對她最吃驚的兩點，一是在法律學徒期間結識並嫁給律師稻田龍二，二是年過不惑突然從政。稻田的丈夫龍二對她從法律拐上政治也有不解。他回憶說，稻田曾說過要想改變自己，就「必須接近權力所在之處」。

不像日本政壇很多政壇傳人，他們的先輩曾經在日本政治、戰爭中扮演重要角色，他們對當年日本的戰敗耿耿於懷，在當前政治中，這是稻田的短板，所以很多人對她如此強烈的右翼思想到底來自何處感到不解。

與此不太相關的另一個有意思的事情，是稻田鼻樑上的眼鏡。媒體統計過，她這些年戴過20多種類型的時尚眼鏡。福井縣是日本為數最多的核電廠所在地，還曾是世界最大眼鏡工廠所在地。這些年日本行業面臨海外競爭壓力，當地的政治人物為眼鏡代言，會得到企業支持，儘管很多民眾表示，稻田戴眼鏡、穿黑色短裙的樣子很古怪，但她似乎毫不在意，因為這對她從政有好處。聯想到稻田這次東京都議會投票為自民黨成員站台，她的表態如此出格，反對黨認為她未必不知道相關法律，但為了拉升自己的名聲，她豁得出去。

有日本觀察家說，如果不出位，不前衛，沒有根基的稻田不可能出名，也不會博得高層的青睞。十多年的政治打拚讓她深諳此道，得到巨大政治好處的稻田只會繼續演好自己的角色。