國立臺灣美術館 2017數位藝術創作案 「徐藝嘉x鄭聖縈：我們」、「郭立亭：遠方的幻想世界」



(中央社訊息服務20170715 18:19:04)文化部所屬國立臺灣美術館即日推出兩檔2017數位藝術創作案獲選展覽：「徐藝嘉x鄭聖縈：我們」及「郭立亭：遠方的幻想世界」，今(15日)舉辦開幕式暨記者會，由國美館汪佳政主任秘書主持，藝術家徐藝嘉、鄭聖縈及郭立亭均出席，並親自為現場來賓導覽作品。國美館汪主秘表示，數位藝術是一個相對年輕的創作形式，但作品逐年增加。國美館自2011年開始在文化部的支持下支持推廣數位藝術的創作，很開心本次可以展出多位年輕藝術家的創作，相信這些結合社會議題的作品能夠引起觀眾的共鳴。



〈我們〉由徐藝嘉與鄭聖縈兩位出生於1990年代的藝術家共同創作，於國美館時光天井多屏幕影像區展出，挑選臺灣20年間發生的重大事件，共分為教育、政經、網路社群、災害、社運、食安等6大議題。每一議題皆以停格動畫、新聞畫面與手描動畫3種形式呈現。徐藝嘉與鄭聖縈表示二人都是剛踏入社會的新鮮人，本件作品除了是自己成長環境的紀錄外，也像是送給自己的成年禮。作品中的停格動畫代表「物」的懷念，新聞畫面為「事」的客觀角度，手描動畫則代表「人」心中的反思，從3種面向切入，多元呈現作品意念，留下屬於藝術家成長過程中的時代記憶。



〈遠方的幻想世界〉則於108展覽室展出，藝術家郭立亭藉由從浪漫景觀中被拉回現實的互動體驗探討購屋議題。郭立亭認為建案廣告看板上虛幻華麗的文字很能激起一般人購屋的慾望，她特別收集只有文字的大型廣告看板的廣告詞，據此想像繪製建築的面貌，再將圖像合成至建案預定地上。本次也是她首次結合互動裝置創作；當觀眾進入展場時，首先將置身於環形投影空間中的美好幻境，每一棟建築都代表廣告推送的渴望與想像。但當靠近感應器時，畫面將出現帆布肌理，立時將觀者拉回現實，破解遠方世界的幻想，也應合對於「青年人購屋困難」 議題的無奈之感。



「徐藝嘉x鄭聖縈：我們」及「郭立亭：遠方的幻想世界」分別展覽至9月24日、9月17日，歡迎舊雨新知至國美館參觀新世代藝術家的創作脈絡。展覽詳情請參考國美館官網: www.ntmofa.gov.tw。



訊息來源：文化部



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