「南部最狂舞展」 High爆屏東公園



(中央社訊息服務20170715 18:18:06)堪稱近年屏東青少年最大的舞林盛會「Rouser vol.4屏東八校聯合舞展」15日下午在屏東公園轟動登場，酷炫燈光及熱舞演出嗨爆全場，公園成了大型的戶外舞池，擠滿欣賞熱舞的民眾，縣長潘孟安也親自到現場，和同學們一起舞動青春！



縣長潘孟安表示，每年隨著夏天的來臨，屏東縣青少年中心總是擠入滿滿人潮，社工陪伴青少年發想，規劃各種不同的創意活動，成功打造專屬屏東子弟的表演舞台。去年暑假辦理第三屆八校聯合舞展引起廣大迴響，今年縣府也全力支持舞展，希望優質的青少年活動能持續下去！ 為宣傳「Rouser vol.4屏東八校聯合舞展」，今年6月這群青少年以「熱舞影片搭配屏東美景」的方式進行宣傳，分別在青創聚落、將軍之屋、舊鐵橋濕地公園及棒球場等七個屏東美景進行熱舞快閃，宣傳影片被網路轉載分享，引起廣大迴響，短短幾天創造破百萬的觀看人次，成功掀起話題，讓人感受到青春無敵的魅力。



屏東高中曾文擇同學說，在籌備的過程中遇到很多挫折，也不被看好，經由新聞報導宣傳影片被瘋狂轉載後，除了得到家長的認同，也扭轉了很多人對學生玩社團的看法，讓大家知道跳舞也能跳出自己的夢想。



會場除了安排屏東十所高中職熱舞社、High Step、About ladies、雄商嘻研社等37組熱舞團體接力演出外，也安排時下流行的拍照牆，供民眾互動打卡，現場聚集許多民眾爭相拍照打卡，十分有趣。一旁更結合創意市集，讓民眾除了觀看炫麗的舞技外，也能享用在地屏東美食與手作物品，感受不一樣的盛夏時光。



訊息來源：屏東縣政府



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