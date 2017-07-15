台巴經濟協定拓優勢 台酒要打進南美洲中央社 (2017-07-15 18:21)
（中央社記者楊淑閔台北2017年7月15日電）台灣菸酒公司的全系列啤酒產品及獲多項國際大獎的Omar單一麥芽威士忌，14日起參展巴拉圭農牧工商國際展，廣受好評，將搭「台巴經濟合作協定」優勢，進軍南美市場。
「巴拉圭農牧工商國際展」14日起在巴拉圭亞松森展開為期10天的大展。
在外交部委託貿協組團參展下，台灣菸酒公司指出，包含金牌啤酒、經典台啤、水果啤酒、果微醺等全系列啤酒產品，以及獲MMA、WWA、IWSC等國際大獎，迄今持續熱銷、供不應求的Omar單一麥芽威士忌，都在「巴拉圭農牧工商國際展」上亮相。
台酒公司指出，這次是台酒隨貿協前往巴拉圭參展，並是首度進軍中南美洲。展示現場一推出前述產品，品評上即獲好評，當地對於台啤所具有的特殊口感，以及帶有台灣特有芒果、鳳梨、葡萄柚等香氣的水果啤酒，都感到十分好奇及新鮮。
台酒公司還說，屢獲國際大獎的Omar威士忌酒，也因為口感豐富讓在場人士驚艷、愛不釋手，紛紛詢問，在當地「哪裡可以購買？」
台酒公司此行首度進軍中南美洲，已先收到好評，希望藉此找到適合的經銷商，一舉拓展中南美洲市場商機。
台酒公司補充，巴拉圭位在南美洲的中心地帶，與巴西及阿根廷兩大南美市場為鄰，為南方共同市場（Mercado Comun del Sur, MERCOSUR）成員國之一，台酒公司首度踏入當地，將配合「台巴經濟合作協定」的簽訂，未來在自由化貿易及關稅調降優勢下拓銷當地市場，並可以巴拉圭為中心，進軍南方共同市場。（警語：未成年請勿飲酒，飲酒過量有害身心健康）
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上一則：日本群馬台灣祭 深化台日交流
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