▲老公送這束花到公司，她被同事笑成一團。（示意圖／翻攝自網路）

若是在紀念日中收到另一半送來驚喜的花束，相信大多數人都會感到浪漫不已。不過一名網友在臉書發文表示，和老公結婚四周年當天，老公寄了一大束「花」到公司給她，沒想到卻讓她被同事笑成一團。

該名網友在文中說道：「今天一大早老公感性的說，親愛的今天是什麼日子妳知道嗎？我們四周年耶，老公繼續說，我在網路上訂了一束超大的花等等會到，我開始緊張的通知同事，幫我收好不要叫我的名字，都打點好了後，過了一段時間，同事說OO妳的花到了」

照片中只見一大箱「五月花」衛生紙，原來老公口中所說的花，竟是指「五月花」，該名女子表示，同事笑成一團。文章隨後也被轉貼至批踢踢，引起廣大回響，逗得網友們哈哈大笑，並且紛紛留言表示，「這老公很會欸！」、「這花實用多啦XD」、「我比較喜歡收到這種花，前提是要幫忙扛回家」、「敢這樣開玩笑，大嫂應該很大方。四周年快樂！」、「根本送老婆自己也可以用」。

▲老公送這束花到公司，她被同事笑成一團。（圖／翻攝自批踢踢）