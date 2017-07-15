校友應天華罹難 龍華科大:震驚不捨中廣新聞網 (2017-07-15 18:10)
在美國駕小飛機失事，不幸罹難的應天華，是龍華科大第四屆機械系校友，龍華師生聞悉消息後震驚不捨並且表達哀悼之意。
龍華科大校方表示，應天華校友利用工作之餘學習如何駕駛飛機，後來在美國創業有成後，民國100年帶著妻子兩人駕駛單引擎飛機，完成環遊世界壯舉，並創下華人第一位自行駕駛單引擎飛機環球航行紀錄。
校方表示，應天華校友對於當年孫法民創辦人的信任與支持一直銘記於心，因此在事業有成後，返回母校捐款1千萬元成立圓夢基金，鼓勵龍華學弟妹們勇於追求夢想，更勉勵學弟妹們面對自己的夢想，要勇敢踏實地逐夢。
龍華科大校長葛自祥表示，齊柏林校友及應天華校友，都是懷抱夢想並勇於追求夢想的傑出校友，巧合的是，兩人都在最愛的志業中不幸殞命，英年早逝，讓人同聲惋惜，學校也將分別設立齊柏林校友獎學金及應天華校友圓夢獎學金，鼓勵學生多元發展，勇敢逐夢，邁向燦爛成功的人生，龍華科大全校師生也將永遠以兩位傑出校友為榮。
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