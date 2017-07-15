2017年SUNNY東岸聯盟棒球邀請賽，今(15)日下午1點開幕，首場由地主隊綺麗珊瑚迎戰由前味全龍「金臂人」黃平洋、前兄弟象有「萬人迷」之稱王光輝等領軍的東岸職棒退役(OB)選手，結果職棒退役(OB)老大哥以17比9，8分之差小贏了綺麗珊瑚小老弟。



東岸聯盟棒球邀請賽自7月15日至22日，每天早上9點及下午1點在臺東棒球村第一棒球場舉行，共29場次的賽程，開幕式由大會會長綺麗珊瑚公司洪明麗董事長主持，包括臺東縣長黃健庭、體育署主任秘書王漢忠等人與會。



洪董事長表示，她原本對於棒球是門外漢，當黃縣長將成棒隊的棒子交給她後，她深深感受到臺東孩子對於棒球的喜愛，讓她也感染到，甚至愛上它，不管環境變得如何，她會秉持著與總教練謝承勳的承諾「不離不棄」，繼續支持綺麗珊瑚棒球隊及臺東的球隊。



黃縣長感謝洪董事長對於臺東棒球的支持，也請中華職棒聯盟及全國棒協明年起多安排球賽在臺東舉辦。



接著由黃縣長擔任開球儀式，隨後大會特別安排一連串的驚訝！第一波是東岸職棒OB全壘打大賽，包括王光輝、劉義傳、曾智偵、楊清瓏等10位選手參與，臺東體中兼臺東大學棒球隊教練王信民與卑南國中黃貴裕平手（各一支），其他8人摃龜，最後猜拳決勝負由黃貴裕勝出。



