▲黃金獵犬Rio生了一窩小狗，其中一隻的毛色卻是綠色的。（圖／翻攝自Mirror）

俗話說「龍生龍、鳳生鳳」，照理說孩子和父母應該是會長得很相似的，不過根據英國《每日鏡報》報導，蘇格蘭有一隻寵物黃金獵犬，卻生出了綠色的狗寶寶，這是怎麼一回事？

飼主薩瑟蘭太太（Mrs Sutherland）表示，家中三歲的黃金獵犬Rio生下了九隻小狗，但卻有其中一隻的毛色是綠色的，當下她真的很驚訝。後來才知道原來這不尋常的情況是由從狗的胎盤中發現的膽汁色素所引起的，膽汁色素和母體的羊水混合後會讓小狗的毛皮染色，這相當罕見，目前世界上只有三起案例。

▲薩瑟蘭太太為黃金獵犬接生。（圖／翻攝自Mirror）

不過小狗身上的綠色已經漸漸褪色了，不久後就會完全消失，薩瑟蘭一家決定將這隻小狗取名為「森林」（Forest），來紀念牠出生時特別的毛色。薩瑟蘭先生替所有的小狗找到收養的主人，而「森林」則是留下來自己養。

▲薩瑟蘭一家決定將綠色小狗取名為「森林」。（圖／翻攝自Mirror）