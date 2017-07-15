▲喵主子睡得渾然忘我。（圖／翻攝自YouTube）

家有喵主子的人，可能有遇過在半夜或是清晨時被吵醒的情況，但常常都是敢怒不敢言啊。據日媒petfilm報導，YouTube帳號Cat Man Chris先前上傳了一則影片，原來是這位名叫Chris的網友總是常常在半夜被喵主子吵醒，而有一天，喵主子睡得渾然忘我，感覺是個報仇的好時機......

▲主人心想，到底要不要報仇呢......（圖／翻攝自YouTube）

不過Chris主人並沒有真的報仇，反而是溫柔地摸了摸愛喵，並且寵溺地給愛喵一吻，非常地溫暖，也讓人感受到這隻喵喵真的好幸福，而網友們對Chris主人這樣的舉動讚譽有加，甚至有網友看到Chris主人如此深情的模樣，直呼「戀愛了」，想要嫁給他呢，這樣到底萌的是貓，還是主人？

▲主人最後摸了摸愛喵，並寵溺地印下一吻。（圖／翻攝自YouTube）