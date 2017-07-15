（中央社記者黃名璽前橋市15日專電）日本群馬縣台灣總會等單位今天舉辦台灣祭活動，會場布置成具台灣特色的三合院，攤位旁也貼上自製春聯，當然免不了有台灣美食，其中以滷肉飯排隊人潮不斷，最受歡迎。



今天這場台灣祭在距離東京都約2.5小時車程的群馬縣前橋市舉行，氣溫雖然高達攝氏34度，但因為碰到日本3天連假，吸引不少民眾前來。群馬縣以草津溫泉聞名，目前縣內居住台灣人估計逾百人。



群馬縣台灣總會事務局長何守真表示，今年是第二次舉行台灣祭活動，目前是希望透過文化交流深化台日關係。這次主場地在室內，所以她突發奇想不如設計成具台灣特色的三合院造型，推廣台灣在地文化。



駐日副代表郭仲熙出席活動，並與群馬縣副知事荻澤滋會談，雙方都期待透過類似活動深化交流，也希望在各領域強化合作關係。群馬縣知事大澤正明目前正在台灣訪問。



由於天氣炎熱，不少日本民眾排隊購買芒果冰。一位嫁到前橋市、並在攤位幫忙的台灣媽媽說，芒果是用台南的愛文芒果，非常好吃。



日本媽媽帶著兩個女兒來逛，吃過台灣芒果冰的媽媽說，在台灣吃都是一大盤，「不像這裡這麼小盤」，但都很好吃。



雖然中午戶外氣溫高達34度，但滷肉飯攤位意外超有人氣，排隊人潮持續到下午近2時仍未散去，這一味奪下排隊美食之冠。



販售滷肉飯的店主是在群馬縣開設中國料理店的日本夫婦，但料理長林福萬是土生土長台灣人。林福萬受訪時說，來日本30年，之前一直在台北龍江路的台灣料理店工作。



林福萬秀出滷肉飯的滷肉得意的說，「這是真正的滷肉飯的味道」；他也介紹了日本少見的台灣滷蛋跟炒米粉。



雖然攤位還賣割包等台灣美食，但大家都買最貴的滷肉飯加滷蛋，林福萬說，可見台灣滷肉飯的吸引力。



另外，本身是群馬縣公務員、幾年前被派去台南市政府擔任對日事務諮詢顧問的阿部真行，今天也特別回到前橋市參加活動。他秀出手上台灣啤酒的貼紙說，最喜歡喝台灣啤酒。1060715