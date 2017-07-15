中央氣象局 大陸主要城市天氣預報中央社 (2017-07-15 17:37)
發布時間：１０６年 ７月１５日１６時３０分 有效時間：１６日０時起至２４時
預報分區 天氣 氣溫(攝氏)
＊廣州 雨天 ２５ － ３２
＊香港 雨天 ２９ － ３２
＊福州 陰天 ２４ － ３５
＊昆明 雨天 １５ － ２４
＊重慶 雨天 ２７ － ３５
＊武漢 陰天 ２６ － ３３
＊南昌 陰天 ２８ － ３５
＊杭州 雨天 ２７ － ３７
＊上海 陰天 ２８ － ３４
＊南京 雨天 ２７ － ３２
＊青島 雨天 ２４ － ２８
＊北京 雨天 ２４ － ３４
＊開封 雨天 ２５ － ３１
＊西安 晴天 ２７ － ３８
＊瀋陽 陰天 ２５ － ３１
＊蘭州 雨天 １５ － ３１
＊海口 雨天 ２６ － ３１
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