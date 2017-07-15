發布時間：１０６年 ７月１５日１６時３０分



＊巴士海峽 １６日 偏東轉東南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １７日 東南轉偏東風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 偏東轉東南風 ５至６雷雨區陣風９級下午轉４級以 下雷雨區陣風８級 大浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷 雨



＊廣東海面 １６日 偏東轉東南風 ６至７雷雨區陣風１０級晨轉７至８ 陣風１０級下午再轉６至７雷雨區陣風１０級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １７日 東南風 ６至７雷雨區陣風１０級晨轉５至６雷雨區 陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東南風 ５至６雷雨區陣風９級上午轉４至５雷雨區 陣風８級 大浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊東沙島海面 １６日 東南風 ６至７雷雨區陣風１０級下午轉５至６雷雨 區陣風９級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １７日 東南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １８日 東南風 ５至６雷雨區陣風９級上午轉４至５雷雨區 陣風８級 大浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊中西沙島海面 １６日 東南轉偏南風 ７至８陣風１０級晨轉８至９陣風１ １級下午再轉６至７雷雨區陣風１０級 大浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １７日 偏南轉東南風 ６至７雷雨區陣風１０級晨轉５至６ 雷雨區陣風９級下午再轉４至５雷雨區陣風８級 大 浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １８日 東南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨



＊南沙島海面 １６日 西南轉偏南風 ６至７雷雨區陣風１０級晨轉５至６ 雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨 １７日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １８日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級下午轉４至５雷雨區 陣風８級 大浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨