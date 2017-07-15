發布時間：１０６年 ７月１５日１６時３０分



＊臺灣北部海面 １６日 東南轉偏南風 ５至６陣風８級 小浪至中浪 晴時 多雲 １７日 偏南風 ５至６陣風８級 小浪至中浪 晴時多雲 １８日 偏南轉西南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 中浪轉小浪 多雲局部陣雨



＊臺灣東北部海面 １６日 東南轉偏南風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨 １７日 偏南風 ５至６陣風８級 中浪轉小浪 多雲局部陣 雨 １８日 偏南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級上午再 轉４級陣風６級以下 小浪 多雲局部陣雨



＊臺灣東南部海面 １６日 東南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １７日 東南風 ４至５陣風７級上午轉４級陣風６級以下 小浪至中浪 多雲局部陣雨 １８日 東南轉偏南風 ４級陣風６級以下 中浪轉小浪 多 雲局部陣雨



＊臺灣海峽北部 １６日 偏北轉偏東風 ４至５陣風７級晚轉５至６陣風８級 中浪轉大浪 晴時多雲 １７日 偏東轉偏南風 ５至６陣風８級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨 １８日 偏南轉西南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 上午再轉４級陣風６級以下 大浪轉中浪再轉小浪 多雲局部陣雨



＊臺灣海峽南部 １６日 東南風 ５至６陣風８級 中浪至大浪 多雲局部陣 雨 １７日 東南風 ５至６陣風８級 中浪至大浪 多雲局部陣 雨 １８日 東南轉偏南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 下午再轉４級陣風６級以下 大浪轉中浪 多雲局部 陣雨