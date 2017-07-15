發布時間：１０６年 ７月１５日１６時３０分 有效時間：自 ７月１６日 ０時起至 ７月１８日２４時止



＊黃海南部海面 １６日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨有霧 １７日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級下午轉４至５雷雨區 陣風８級 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 １８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級晚轉５至６雷雨區陣 風９級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧



＊花鳥山海面 １６日 偏南風 ５至６陣風８級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨有霧 １７日 偏南風 ５至６陣風８級 中浪轉小浪 晴時多雲有 霧 １８日 偏南風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣風９級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧



＊浙江海面 １６日 偏南風 ５至６陣風８級晨轉４至５雷雨區陣風８級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 １７日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨有霧 １８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉５至６雷雨區 陣風９級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧



＊東海北部海面 １６日 偏南風 ５至６陣風８級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨有霧 １７日 偏南風 ５至６陣風８級上午轉４至５陣風７級 中 浪轉小浪 晴時多雲有霧 １８日 偏南風 ４至５陣風７級上午轉５至６陣風８級 小 浪轉中浪 多雲局部陣雨有霧



＊東海南部海面 １６日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣雨 １７日 偏南風 ４至５陣風７級晨轉４至５雷雨區陣風８級 下午再轉４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部 陣雨或雷雨 １８日 偏南轉西南風 ４級陣風６級以下晨轉５至６陣風８ 級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨