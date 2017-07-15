發布時間：１０６年 ７月１５日１６時３０分



＊高雄枋寮沿海 １５日 東南轉偏東風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲時晴 １６日 偏東轉東南風 ４至５陣風７級上午轉５至６陣風８ 級 浪高２轉３公尺 中浪轉大浪 多雲局部陣雨 １７日 東南風 ５至６陣風８級下午轉４至５陣風７級 浪 高３轉２公尺 大浪轉中浪 多雲局部陣雨



＊枋寮恆春沿海(含琉球嶼) １５日 偏東風 ５至６陣風８級 浪高２至３公尺 中浪至 大浪 晴時多雲 １６日 偏東風 ５至６陣風８級 浪高２至３公尺 中浪至 大浪 多雲局部陣雨 １７日 偏東風 ５至６陣風８級下午轉４至５陣風７級 浪 高３轉２公尺 大浪轉中浪 多雲局部陣雨



＊鵝鑾鼻沿海 １５日 偏東風 ５至６陣風８級 浪高２至３公尺 中浪至 大浪 多雲局部陣雨 １６日 偏東風 ５至６陣風８級 浪高２至３公尺 中浪至 大浪 多雲局部陣雨 １７日 偏東風 ５至６陣風８級下午轉４至５陣風７級 浪 高３轉２公尺 大浪轉中浪 多雲局部陣雨



＊成功臺東沿海 １５日 東北轉偏北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １６日 偏北轉西北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １７日 西北風 ４級陣風６級以下 浪高１轉２公尺 小浪 轉中浪 多雲局部陣雨



＊臺東大武沿海 １５日 東北風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 多雲局部陣雨 １６日 東北轉偏北風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨 １７日 偏北轉東北風 ４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以 下 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨



＊綠島蘭嶼海面 １５日 偏東風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 多雲局部陣雨 １６日 偏東風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 多雲局部陣雨 １７日 偏東風 ４至５陣風７級下午轉４級陣風６級以下 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨



＊花蓮沿海 １５日 偏南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高約１公尺 小浪 晴時多雲 １６日 偏南轉西南風 ４至５陣風７級下午轉５至６陣風８ 級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １７日 西南轉偏南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨



＊金門海面 １５日 西南轉偏西風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １６日 偏西轉偏東風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲時晴 １７日 偏東轉偏南風 ４級陣風６級以下 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 多雲



＊馬祖海面 １５日 偏東轉東北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １６日 東北轉偏北風 ４級陣風６級以下上午轉４至５陣風 ７級 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲 １７日 偏北轉西南風 ４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以 下 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 晴時多雲