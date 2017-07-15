發布時間：１０６年 ７月１５日１６時３０分 有效時間：自 ７月１５日１８時起至 ７月１７日２４時止



＊釣魚台海面 １５日 東南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高約１公尺 小浪 晴時多雲 １６日 東南轉偏南風 ４至５陣風７級 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲 １７日 偏南風 ４至５陣風７級 浪高２轉１公尺 中浪轉 小浪 晴時多雲



＊彭佳嶼基隆海面 １５日 東南風 ４至５陣風７級晚轉５至６陣風８級 浪高 １轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲 １６日 東南轉偏南風 ５至６陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 晴時多雲 １７日 偏南風 ５至６陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 晴時多雲



＊宜蘭蘇澳沿海 １５日 偏南風 ４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴 時多雲 １６日 偏南風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 浪高 １轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲 １７日 偏南風 ５至６陣風８級 浪高２轉１公尺 中浪轉 小浪 晴時多雲



＊新竹鹿港沿海 １５日 偏北風 ４至５陣風７級晚轉５至６陣風８級 浪高 １轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲 １６日 偏北轉偏西風 ５至６陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 晴時多雲 １７日 偏西風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級上午再 轉４級陣風６級以下 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 晴時多 雲



＊澎湖海面 １５日 偏北轉東北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １６日 東北轉偏東風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７ 級 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲 １７日 偏東轉偏南風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 下午再轉４至５陣風７級 浪高２轉３再轉２公尺 中浪轉大 浪再轉中浪 多雲時晴



＊鹿港東石沿海 １５日 偏北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １６日 偏北轉西北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １７日 西北轉偏北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲時晴



＊東石安平沿海 １５日 偏北轉東北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲 １６日 東北轉偏東風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７ 級 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １７日 偏東轉東南風 ４至５陣風７級上午轉４級陣風６級 以下 浪高１轉２再轉１公尺 小浪轉中浪再轉小浪 多雲時 晴



＊安平高雄沿海 １５日 偏北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １６日 偏北轉偏東風 ４級陣風６級以下晚轉５至６陣風８ 級 浪高１轉２再轉３公尺 小浪轉中浪再轉大浪 晴時多雲



１７日 偏東轉東南風 ５至６陣風８級上午轉４至５陣風７ 級 浪高３轉２公尺 大浪轉中浪 多雲時晴