中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報中央社 (2017-07-15 17:36)
發布時間：１０６年 ７月１５日１７時 ０分 有效時間：１６日１８時起至１７日 ６時
預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
＊臺北市 晴時多雲 ０％ ２６ － ３２ ＊新北市 晴時多雲 ０％ ２７ － ３２ ＊桃園市 晴時多雲 ０％ ２７ － ３２ ＊臺中市 晴時多雲 ０％ ２６ － ３１ ＊臺南市 多雲時晴 ０％ ２８ － ３１ ＊高雄市 多雲時晴 １０％ ２９ － ３２ ＊基隆市 晴時多雲 ０％ ２７ － ３１ ＊新竹縣 晴時多雲 ０％ ２６ － ３１ ＊新竹市 晴時多雲 ０％ ２６ － ３１ ＊苗栗縣 晴時多雲 ０％ ２６ － ３０ ＊彰化縣 晴時多雲 ０％ ２６ － ３１ ＊南投縣 晴時多雲 １０％ ２５ － ３１ ＊雲林縣 晴時多雲 ０％ ２５ － ２９ ＊嘉義縣 多雲時晴 ０％ ２６ － ３０ ＊嘉義市 多雲時晴 ０％ ２５ － ３０ ＊屏東縣 多雲時晴 １０％ ２６ － ３１ ＊宜蘭縣 晴時多雲 ０％ ２６ － ３１ ＊花蓮縣 多雲短暫陣雨 ３０％ ２６ － ３０ ＊臺東縣 多雲短暫陣雨 ４０％ ２６ － ３０ ＊澎湖縣 多雲時晴 ２０％ ２７ － ３０ ＊金門縣 多雲 ２０％ ２７ － ３０ ＊連江縣 多雲時晴 １０％ ２６ － ２９
＊備註： 1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。 2.高低氣溫出現同值時，表示兩者差距在1℃以內。
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