意料之外情理之中 樹人醫專榜首選擇應用日語科



(中央社訊息服務20170715 16:45:06)今年五專聯合免試入學成績揭曉，打破高雄樹人醫專例年來最高分選擇醫護類科的慣例，第一個撕榜的朱育柔同學選擇進入應用日語科就讀。



朱同學表示她捨明星公立高中而進入樹人醫專，是因該校有優良的教學環境，而應用日語科近年日語檢定成績卓越，學生N1（最高級）、N2（高級）的合格比率完全不輸給老牌大學日文系，這樣的數據給了她很大的信心。朱同學表示她希望在就學期間就能到日本留學、實習，而樹人應日科提供了這樣的一個管道，這使她下定決心選擇應用日語科。



樹人應日科力推海外留學實習，也是朱同學選擇就讀應日科的原因，為不增加學生經濟上的負擔，該科今年度申請到教育部280萬元的補助，提供學生到日本留學、實習的補助，讓想到日本留學、實習的同學都能圓夢，正因為辦學績效優良近年註冊率達100%，深受家長學生肯定。



朱育柔同學表示自己將來想進國貿等商業領域就業，為了有更好的前景，語言的學習是最基礎，也是最重要的，至於國貿等專業，在樹人應日科專四、專五時即有商業課程，可以考取日文秘書等商業證照，而且，歷屆樹人應日科畢業生升二技的成績耀眼，大量學生考入國立的二年制科技大學，這些資訊都讓她感覺未來一片光明。



朱同學所言實為多數樹人醫專學生的心聲，因為該校為提供學生一個良好的學習環境，重視教學環境的改善。升格五專以來，先是在路竹建立一個全新校區，且隨著學生人數的不斷增加，又陸續增建了H棟與G棟，去年底更完成了美侖美奐的多功能活動中心，其創新和優秀空間設計，還獲得2017年建築「園冶獎」，該校陳明堂校長因此代表樹人於上個月榮獲蔡英文總統接見。



訊息來源：樹人醫護管理專科學校



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