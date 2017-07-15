傑出校友齊柏林、應天華先後罹難 龍華科大將分別設立紀念獎學金鼓勵學生勇敢逐夢



(中央社訊息服務20170715 16:44:36)「看見台灣」紀錄片導演齊柏林日前執行空拍任務，不幸失事殞命，昨日剛舉行告別式；同為龍華科技大學傑出校友，現為美國I/O Control’s創辦人兼總裁、並且創下華人第一位自行駕駛單引擎飛機環球航行紀錄的應天華，昨日也驚傳駕機不幸墜機身亡，兩位熱愛天空，懷抱壯志的校友先後罹難，消息傳來，龍華師生除了震驚外，也同感不捨與哀悼。 龍華科大校長葛自祥表示，傑出校友應天華為該校第四屆機械系校友，在龍華科大求學時，以17歲之齡，獨自鼓起勇氣去敲當時董事長、亦為學校創辦人孫法民先生(被譽為中國電纜之父)辦公室的大門，得到孫董事長的信任、支持與資助，於民國67年製造出全台第一架自行設計的螺旋槳飛機，也為自己的飛行夢想敲開了大門。 應天華校友多年來對飛行的熱情未曾消減，利用工作之餘學習如何駕駛飛機，後來在美國創業有成後，於民國100年帶著妻子兩人駕駛單引擎飛機，完成環遊世界壯舉，並創下華人第一位自行駕駛單引擎飛機環球航行紀錄。 應天華校友對於當年孫法民創辦人的信任與支持一直銘記於心，因此在事業有成後，特地返回母校捐款1000萬成立圓夢基金，鼓勵龍華學弟妹們勇於追求夢想，更勉勵學弟妹們面對自己的夢想，要勇敢踏實逐夢，雖然追夢的過程充滿未知的挑戰，但千萬不要害怕，有夢想就有動力，最關鍵的是要勇敢地付諸行動，人生才會精彩無憾。 葛校長說，應天華校友圓夢基金以即將入學或在學學生為獎助對象，特別之處在於，應天華要求學校不要僅以學業成績為絕對考核要素，而是要獎勵具獨特思維、勇於追求夢想、不限領域、具大格局的學生。並分別就「圓夢計劃」申請及「獎金」二方面提供補助，「圓夢計畫」的補助內容，非僅限於所學專業領域之表現，更鼓勵申請人在非所學領域中勇於創意發想及追求。 另外，學校的學生參加國內外校際比賽成績優異者，按比賽性質及競爭性，經審議後給予獎金獎勵，且經審查委員會認定為特殊優異學生者，每年頒發黑天鵝獎乙名，每年最高補助總金額為新台幣300萬元。 葛校長說，該校齊柏林校友及應天華校友，都是懷抱夢想並勇於追求夢想的傑出校友，巧合的是，兩人都在其最愛的志業中不幸殞命，英年早逝，讓人同聲惋惜，但是他們的故事都足以感動並啟發後繼者發揚志業，學校也將分別設立齊柏林校友獎學金及應天華校友圓夢獎學金，鼓勵學生多元發展，勇敢逐夢，邁向燦爛成功的人生，龍華科大全校師生也將永遠以兩位傑出校友為榮。



訊息來源：龍華科技大學



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