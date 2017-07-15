環保局假日突擊稽查 查獲牧場偷排廢水



(中央社訊息服務20170715 15:31:47)屏東縣政府環保局於今(15)日再次執行假日擴大稽查行動，由環保局長魯臺營親自帶隊稽查，針對武洛溪上游畜牧業進行稽查，計查獲有11家牧場違規，其中2家有排放原廢水情形，環保局將依法嚴處。



在15日的擴大稽查行動中，環保局計出動12名人員兵分5路進行查核，總計查核24家牧場，其中查獲1家豬場及1家養牛場有偷排原廢水情形，環保局將依法予以重罰，最高可處2000萬元以下罰鍰。



另查有1家放流水水質不佳之豬場，環保局予以採集放流水樣送驗，如檢驗未符標準將依法裁處；另有1家豬場廢水疏漏至水體及1家豬場廢水處理設施未依所申請內容運作及6家廢水處理設施操作未依規定紀錄情形，環保局亦將依水污染防治法規定裁處1萬元以上，600萬元以下罰鍰。



環保局表示，位於武洛溪九如橋段的河川水質，經加強畜牧場稽查後，從4月底河川污染指數7(嚴重v染)到6月底5.8(中度污染)，已逐漸獲得改善，將再持續加強稽查行動。再次重申查處污染之執法決心，並強調稽查除平日例行查核外，亦將針對可疑污染源排定假日及夜間等非正常上班時段作加強突擊查核，請業者切勿心存僥倖，且對於屢次違規業者除予以重罰外，將移請目的事業主管機關撤銷牧場登記證，也呼籲民眾若發現有污染環境行為，主動提供相關事證予公害陳情專線(0800-066666或7351928)檢舉，共同打擊污染犯罪，以維護本縣的生活環境。



訊息來源：屏東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217228.aspx