台電僱用人員招考今登場 9月12日公布複試名單



(中央社訊息服務20170715 15:19:04)台電公司106年度新進僱用人員招考於今(15)日登場，分別在台北、台中、高雄、花蓮4地共13個考場舉行初(筆)試。台電統計，今年報考人數共計25,148人，是近十年來次高，預計錄取736人。第一節共同科目(含國文、英文)實際應考人數17,420人，到考率69.27%，平均錄取率約4.23%，預定於9月12日公布複試名單。



台電表示，未來10年將有四成員工陸續退離，為傳承電力專業與技術，本次招考電力技術人員及綜合行政人員共14種類別。台電指出，因應能源轉型目標，目前正積極推動離岸風力發電建設，繼去年首度招考5名海事工程人員，今年為吸引多元人才投入風電開發計畫，於變電設備維護、土木工程、電銲技術及綜合行政等4類組中，將再招收11位新進僱用人員從事離岸風電工程相關工作。



此外，「輸電線路工程」是今年首度從原有「輸電線路維護」獨立出來的招考類別，台電說明，前者主要負責輸電線路建設的前置施工作業，後者則偏重設備的監造、檢驗、維護及搶修等後續工作；考量兩者工作內容有專業上的區別，今年首度分別招考。



考量配電線路維護、輸電線路維護、輸電線路工程、變電設備維護類將來要進行線路或設備維護施工、維護搶修及登高作業，需要消耗較多體力，複試時將加測「負重行走」現場測試項目，應考人必須在1分鐘內背負30公斤的纜線行走50公尺，途中不得放下或掉落，台電提醒應考人及早為第二階段的複試項目做準備。



台電說明，本次初(筆)試科目包括共同科目(國文與英文)以及2科專業科目，初(筆)試合格後才可進入複試，複試項目包含證件查驗、體能測驗、現場測試、實作測試與口試等。錄取後將接受台電規劃的課程、實習及工作訓練，前後需時1年，課程及實習訓練期間，每月支給生活津貼23,000元；工作訓練期間比照支薪27,040元，待課程、實習與工作訓練期滿考評合格後，將正式僱用，每月支給30,420元。甄試簡章、相關資訊及工作性質說明影片可在甄試網站(recruit.taipower.com.tw)，或台電公司網站(www.taipower.com.tw)查詢。



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訊息來源：台灣電力股份有限公司



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