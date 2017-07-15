銀聯繼今（2017）年 5 月於大陸正式推出雲閃付二維碼（QR code）服務後，銀聯國際也宣布，將更積極加速布局創新支付服務，第一階段將鎖定東南亞、東北亞等區域。依據 2017 上半年最新資料顯示，銀聯「雲閃付」的行動支付服務，跨境交易金額成長倍增，也有越來越多大陸以外的消費者使用雲閃付，港澳地區消費者在當地使用雲閃付的交易金額同比增長超過 3 倍，在大陸的雲閃付交易金額則同比增長超過 7 倍。

銀聯國際相關負責人表示，順應持卡人支付習慣的改變，基於銀聯的產品和技術優勢，已完成了創新產品推出和創新支付平台建設，正在海外逐步耕耘，推動跨境銀聯卡行動支付的相關業務，滿足持卡人多元化的支付需求，提升銀聯網絡的服務能力。

銀聯卡跨境支付服務正加快轉型為行動支付形式，雲閃付則是銀聯在全球範圍主推的行動支付產品。雲閃付不僅支持 Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay 等各類行動支付、銀聯 QR code 支付、可穿戴設備及銀聯晶片金融卡的線下支付，也能用於行動互聯網支付。

銀聯國際正持續加碼雲閃付的業務布局，以豐富「雲閃付」的使用範圍。其中，NFC 感應支付功能已可在大陸以外近 50 萬台 POS 機使用，覆蓋港澳台、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、紐西蘭、加拿大、俄羅斯、阿聯酋等地；QR code 支付則率先開通香港和新加坡市場。

今年銀聯國際更進一步加快 QR code 業務的布局，與原有的 NFC 感應支付功能互補，滿足不同持卡人的多元支付需求，現階段銀聯 QR code 支付，也將推廣到東南亞地區。

此外，中國大陸銀聯日前也宣布，正式成爲國際晶片卡及支付技術標準組織 EMVCo 執行委員會主席，並擔任組長主導開展二維碼、支付身份認證等方面的研究，銀聯國際也致力把銀聯 QR code 產品與錢包、HCE 產品、TSP 平台、「優計畫」等將相結合，給用戶帶來更便捷、高效的支付體驗。