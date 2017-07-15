台積電1815億股息7/20發 台股新焦點中央社 (2017-07-15 10:47)
（中央社記者張建中新竹2017年7月15日電）晶圓代工廠台積電(2330)6月26日除息，現金股息新台幣1815.12億元將於7月20日發放，資金是否回流股市，為台股注入新動能，將是下週市場關注新焦點。
台積電去年除息短短3個交易日便完成填息，今年除息首日股價大漲5元，填息率超過7成水準，只是隨著外資賣超，台積電股價回檔，甚至一度面臨貼息窘境。
法人認為，部分國際退休基金不等台積電股息發放，即先賣股，將資金匯出，才會導致台積電日前股價出現貼息情況。
據統計，台積電除息後外資共賣超近6萬張。
台積電股息將於20日發放，法人預期，外資拿到的1400多億元股息，仍將有部分資金會匯出，不過，外資賣股壓力應可逐步減緩，反而可留意有多少資金會繼續買進台積電，或回流台股。
台積電第3季因蘋果(Apple)新iPhone與中國大陸新智慧手機延遲推出影響，季合併營收將僅季增約15.7%，成長低於市場預期，不過，法人預期，台積電第4季營運可望有亮麗表現，季營收將可刷新歷史新高紀錄。
此外，法人看好，台積電7奈米製程可望居領先地位，未來高效運算(HPC)、人工智慧、車用與物聯網等應用也將驅動台積電明、後年營運延續成長趨勢。
法人預期，台積電在今年每股配發 7元現金股息後，明年股息不排除可望進一步調高至 8元，以14日收盤價213元計，現金殖利率約有3.75%水準，對外資仍具吸引力，台積電股價將欲小不易。
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