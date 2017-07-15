南大首創智慧人機合作共同學習DDF平台 歐洲登場



(中央社訊息服務20170715 10:03:54)國立臺南大學執行科技部數位經濟創新前瞻計畫，於7月12日在歐洲辦理智慧人機合作共同學習DyNaDF雲端平台(簡稱DDF平台)正式公開活動，邀請臺灣紅面棋王周俊勳擔任國際研究計畫總教練，在義大利FUZZ-IEEE 2017國際會議與日本圍棋程式Zen及臺灣CGI競賽學習，並且同步在拿坡里現場利用DDF平台透過網路指導臺灣業餘棋士林律安6段，日本大阪府立大學碩士生Shuji Takemura業餘一段與圍棋初學者Minoru Ueda 5級，吸引多國學者高度關注。



義大利FUZZ-IEEE 2017國際會議進行的13場人機競賽結果顯示，人類與機器勝率比數為5比7。臺灣紅面棋王周俊勳表示，電腦圍棋程式進步非常快，Goolge AlphaGo在2016年正式公開發表後，2017年全球已經有多個圍棋程式達到職業頂尖的水準。南大李健興教授及臺灣紅面棋王周俊勳此次發表的創新競賽學習模式，獲FUZZ-IEEE 2017國際會議大會主席Giovanni Acampora及議程主席Hani Hagras頒發感謝狀，向全球學術界公開表揚臺灣團隊的創新貢獻。



南大李健興教授表示，很開心與各國分享南大團隊研發的成果，義大利University of Sannio大學工程學系Luigi Troiano教授將於今年9月在人工智慧研究課程中使用DDF平台來訓練研究生，並且參與南大團隊人類與機器人共同學習研究計畫。此外，南大將邀請日本大阪府立大學(OPU)及首都大學東京(TMU)研究團隊共同建置智慧人機共同學習DDF平台，整合美國臉書FAIR開源軟體並且加入機器學習及人類不確定模糊決策模式，建構人類與機器人共同學習之創新教育應用。



訊息來源：國立台南大學



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