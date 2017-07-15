南大邀請鄧師傅餐飲事業鄧至佑營運經理與《創新學院》學員分享「家族企業的營運創新思維」



(中央社訊息服務20170715 10:03:13)國立臺南大學創新育成中心與臺南市政府共同辦理的106年中高階經理人創新學院，於7月14日邀請高雄鄧師傅餐飲事業鄧至佑營運經理，以「家族企業的營運創新思維」為題，分享工作經驗與心得。現場吸引政府機關、企業界人士、與臺南地區青商會成員將近百人參與，現場交流熱烈。



鄧至佑經理自高中即到加拿大獨自求學，並在美國取得名校餐飲碩士，畢業後在美國最大的美式中國菜快餐連鎖集團Panda Express擔任開發部經理，負責開展新店的業務。鄧經理在演講中提到Panda Express目前已超過一千多家分店，年營業額超過十億美元，雇用員工數超過一萬三千人。在集團化的經營模式運作下，開展新店雖有一定的運作模式，但每家新店面臨到情況都不盡相同，他工作的團隊每幾個月就要開展一家新店，然後再往下一個城市移動，繼續開發新據點，過程中的辛苦自然是不在話下，但卻學到相當多寶貴的經營管理哲學與實務。



鄧經理也分享回台進入家族企業的契機，其表示：在美國時，臺灣的家人希望他回國協助家族事業，但他想既然在美國待這麼久了，應該要多學一點東西，直到某夜他半夜下班回家的路上，開車時累到睡著，再醒來時車子已經撞上路旁大樹，車子全毀，但人平安無事。經過這場大車禍，他也跟著轉念決定返回臺灣，將過去在美國所學的經驗與制度，導入家族企業管理，期間透過不斷地與家人溝通討論，讓公司的經營方式與文化漸漸轉型。鄧經理分享的經驗讓在場許多企業界二代與餐飲業者不僅專心聆聽還一直勤作筆記，深覺受用良多。課程結束後大家也紛紛與鄧經理交換名片，並且討論未來合作的可能性，讓現場交流的氣氛欲罷不能。



南大106年中高階經理人創新學院共有八場講座活動，全程均為免費參加，歡迎各界蒞臨，相關資訊於「106中高階經理人創新學院」官方網站(http://iic.nutn.edu.tw/speech2017)，或洽詢創新育成中心張小姐(06-2133111分機181)。



訊息來源：國立台南大學



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