2017屏東悠遊185 健走串聯FUN步走活動第五場 春日護水遊市集 親見力力溪文化資產 體驗護水生態及景觀



(中央社訊息服務20170715 10:02:10)2017屏東悠遊－185健走串聯FUN步走活動第五場－春日護水遊市集，今天清早在春日鄉力里慢速壘球場辦理，吸引將近500位民眾共襄盛舉，全程約5.4公里，在鄉長及參加來賓共同鳴笛聲中，一同走在春日沿溪步道，金色陽光灑落臉上，展現夏天最鮮豔的彩妝。



春日鄉柯自強鄉長表示，力力溪伏流水圳是屏東縣歷史建築，為日治時期水利專家設計，由當地村民以勞力共同完成的水利灌溉工程，雖然在多次風災中受創，但經修復後，即再度提供屏東平原豐沛灌溉資源。在晨間沿著力力溪健走，沿途可見清澈水道及感受部落田野風情。



縣政府邱黃肇崇秘書長表示為讓健走增添樂趣，本次活動安排了護水集戳章行動，以沿途導覽、體驗挑水、參觀集水塔等方式介紹力力溪豐富的歷史景觀及自然生態，與了解原鄉先民對水源地的尊重及智慧。



此次活動除了健走強身外，為了提倡保護山頭水源，喚起全民護水意識，春日鄉創全國之先，在活動現場辦理~原鄉護水立約盟誓「森沇盟約」，讓參與的民眾更加認識原鄉文化資產，寓教於樂。



本年度健走串聯FUN步走活動最終場將於11月12日在牡丹鄉辦理，當日可沿著太平洋海岸，欣賞保有原始自然美的山海風情及原鄉純樸人文，一窺唯美的秘境公路。衛生局呼籲，請民眾把握最後一場健走活動，集滿本年度6張完走證明即可成為本縣健走大使並獲贈精美禮品。詳情及報名時間請至屏東縣政府網站查詢，或洽衛生局保健科。



訊息來源：屏東縣政府



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