指考志願怎麼填？畢業薪資表現幫你找出錢景校系



(中央社訊息服務20170715 10:01:26)大學指考成績將於下周二出爐，四萬多名考生摩拳擦掌準備尋找自己的志願落點，但是，大學校系這麼多，該如何做選擇？中華大學透過網站分析就讀學系的畢業生薪資行情，協助指考考生在選填志願時，能夠快速找到理想落點校系！



全國4萬7000名指考考生將面臨「選填志願」的共同課題，但是，錄取分數越高的校系未來一定能夠領高薪？讀名校未來一定有「錢景」？



為了找出高CP值校系，中華大學資訊工程系教授曾秋蓉帶領學生團隊開發實務專題，他們利用人力銀行網站以及大學考試入學分發委員會官網上公開的資料，將全國各大學校系的畢業系友薪資和指考最低錄取分數拿來進行分析。學生林廣學解釋說，平均畢業系友薪資就是C（Capacity），代表校系的價值；最低錄取分數就是P（Price），代表考生需要付出的成本。CP值高的校系，也就是畢業系友薪資高但錄取分數低的校系。



經過團隊交叉比對發現，有些校系錄取分數高，但畢業系友的薪資卻遠不及錄取分數較低的校系；相反的，有些錄取分數低的校系，畢業後的薪資表現卻不錯。



曾秋蓉教授表示，畢業系友薪資高低往往代表業界對於該校系辦學品質的肯定程度，以往大多數考生都只參考往年的最低錄取分數填志願，導致許多辦學品質優異的校系被埋沒，因此進行分析研究，也將研究成果做成「升大學職涯型指考落點分析」網站，提供考生選填志願參考。免費職涯型落點分析：http://predict.chu.edu.tw/



訊息來源：中華大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217221.aspx