台東縣救國團暑期活動『創意好好玩~科學玩具夏令營』



(中央社訊息服務20170715 10:00:36)台東縣救國團暑期活動『創意好好玩~科學玩具夏令營』昨（14）日到15日在台東縣救國團202教室舉辦。活動開跑第一天，總幹事林耀埜特別DIY製作玩具與現場的22位小朋友同樂。總幹事表示，科學教育透過2天的營隊課程，將帶領學生體驗自己動手做實驗的樂趣，從製作科學玩具中，讓小朋友更有成就感，並從玩具中了解到科學玩具的科學原理，製作許多好玩有趣的科學玩具，活動中真正落實基礎科學訓練，並從小養成邏輯推理、獨立思考及科學創造力。



『創意好好玩~科學玩具夏令營』為今年暑假新創的營隊，研習更吸引一位來自比利時籍的王道小朋友報名參加，由於語言溝通關係，比手畫腳為活動增添許多樂趣；另外課程透過來自花蓮的王邦正與馬麗環二位老師的教學，教小朋友動腦動手完成風車、飛碟及水火箭等童玩，小朋友興奮的玩著自己完成的玩具，臉上展現出驕傲與喜悅的眼神，教室內歡樂的氣氛high到最高點。 台東縣救國團總幹事林耀埜表示：科學營透過2天的課程安排，從有趣的遊戲中，體驗科學，玩科學，不知不覺中愛上科學，學會科學，從實際做玩具玩實驗中，將科學的概念建立在真實的經驗上。期間讓學童設計多種的動力玩具，例如嚇嚇叫、現代竹蜻蜓、寶特瓶風車、彩繪風車、紙杯風車、紙電話與飛行紙製作、紙飛機教學、劍玉製作及迷你水火箭製作等。不同於市場銷售的組裝玩具，小朋友必須親手學習切割厚紙板、寶特瓶、竹器，並組裝小馬達、電池及電線等。活動結束後還會頒發優秀學員獎狀及作品成果展，以激發學員之成就感與學習興趣。未來期盼營隊藉由科學玩一玩的遊戲，能做到啟發創意、製作精緻、活動多元與內容有趣，來培養小朋友團隊精神與從中了解科學原理。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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