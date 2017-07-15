廢鋼變藝術 重新塑造新生命（2）中央社 (2017-07-15 10:50)
北部大型鋼廠東鋼把鋼鐵轉為文化藝術的軟實力獨樹一格，東鋼每年贊助藝術家用廢鋼創造藝術，連員工都感受鋼鐵的新生命，黑手變身藝術創作助理。（東鋼文化基金會提供）中央社記者韋樞傳真 106年7月15日
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