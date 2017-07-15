（中央社記者韓婷婷台北15日電）晚睡、壓力大、工作忙碌、抽煙都是老化快速的殺手，人體到了25歲，會慢慢出現衰老跡象，與年齡抗戰，最重要的是生活規律、均衡飲食、適度運動和多喝水。



專業藥師曾建凱表示，人體到了25歲，體內新陳代謝氧化後自由基過多，細胞容易壞死，一般食物抗氧化物含量較低，會慢慢出現衰老跡象，「自由基」也稱氧化劑， 一旦與DNA、細胞膜、蛋白質，或其他讓身體正常運作的細胞構造結合並產生破壞，就會造成老化或影響身體機能。



與年齡抗戰，最重要的是生活規律、均衡飲食、適度運動。以下四招可以有效抗老。



第一招、如何「吃」出青春活力呢？蕃茄、紫葡萄、花椰菜、洋蔥、堅果、薑黃、枸杞、黑芝麻、山苦瓜、鮭魚、綠茶、豆漿和紅酒等是備受推崇的抗老食物。而在2017年，許多歐美美食家和營養學家認為，造就日本「長壽國」美名的海帶、昆布、紫菜及綠藻等藻類食材，成為新寵兒之一。



綠藻高纖低熱量又營養，有助減重、延緩老化，近年研究發現藻類有防癌抗癌的效果。



第二招、運動抗老



國人近年來愈來越重視運動，許多人天天藉由慢跑、騎單車和游泳來訓練體能。但常見的現象是，上班上課已經很累了，根本沒有多餘的體力來運動。不良的生活習慣導致體力越來越差，身體一旦疲勞就更不想運動。運動需要更多的耐力及協調性，提高身體的新陳代謝。



第三招、美麗肌膚，好睡眠抗老



人的睡眠時間不足，代表大腦一直處於無法休息的狀態，大腦過勞就容易缺氧，進而造成細胞機能下降、神經血管效能變差，導致體內毒素和廢物無法被有效排出體外，時間一久，壞東西在體內累積變多，就容易出現免疫力下降引發感冒、皮膚乾燥、臉色黯淡、色素沈澱等老化現象。



晚上 11點到凌晨3點是呵護肌膚美麗的關鍵時刻，充足睡眠是維持美麗的關鍵秘密。任何保養品和飲食都比不上好好的睡一覺。



第四招、多喝水抗老



人體有70%是水，多喝水可以幫助體內廢物的代謝，而且水裡面含有微量礦物質，亦可以輔助體內抗氧化物完成氧化還原作用，達到日漸抗老的目的。1060715