▲拍賣網站上驚現「全聯紙紮旗艦店」競標，打出「燒間店面陰間脫魯」口號，其製作精美的程度讓陽間活人都好吸睛。（圖／擷取自Yahoo!奇摩拍賣網）

距離今年中元節還有近一個半月，有廣告公司把行銷點子放在紙紮禮品上，推出「全聯紙紮旗艦店」競標，打出「燒間店面陰間脫魯」口號，其製作精美的程度讓陽間活人都好吸睛，還有人問「有附贈全聯先生」、「老闆是徐重仁嗎？」，賣家回應讓人莞爾一笑！競標活動在 14 日晚間結束，共出價 51 次，最後得標價是 1 萬元整。

今年中元節在 9 月 5 日，距離現在還有段時間，但有廣告公司推出超狂吸睛行銷術，在拍賣網站上推出「全聯紙紮旗艦店」，打出「全聯門市紙紮店限量一間」！還說只要燒間店面就能在陰間脫魯，強調這麼好的店，當然值得愛到下輩子。

競標推出後引起大家關注，因為看照片製作實在超精美，貨架上各式衛生紙、餅乾、飲料應有盡有，打上燈光更有感覺。有網友搞笑提問「另一邊有提供倉儲物流系統嗎」，賣家回應「天機不可洩漏 !」。還有人問「請問有沒有附贈全聯先生？」，賣家幫忙回答「全聯先生表示：我怕燙」！

還有網友搭上時事，問這家陰間旗艦店老闆是徐重仁大大嗎？會給加班費嗎？賣家回應「燒給誰，就誰作主！加班費全由未來老闆決定」。還問陰間用什麼 PAY （行動支付）？結果答案是「黑白 PAY （配）」，競標活動在 14 日晚上 8 點多結束，共出價 51 次，最後得標價格是 1 萬元整。