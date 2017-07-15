▲台電106年度新進僱用人員招考7月15日登場，共17420名考生登場應試、實際到考率約69.27%，平均錄取率約4.23%。（圖／台電提供）

台電公司 106 年度新進僱用人員招考於今（ 15 ）日登場，分別在台北、台中、高雄、花蓮 4 地共 13 個考場舉行初（筆）試。台電統計，今年報考人數共計 25148 人，是近 10 年來次高，預計錄取 736 人。第一節共同科目（含國文、英文）實際應考人數 17420 人，到考率 69.27%，平均錄取率約 4.23%，預定於 9 月 12 日公布複試名單。

台電表示，未來 10 年將有 4 成員工陸續退離，為傳承電力專業與技術，本次招考電力技術人員及綜合行政人員共 14 種類別。台電指出，因應能源轉型目標，目前正積極推動離岸風力發電建設，繼去年首度招考 5 名海事工程人員，今年為吸引多元人才投入風電開發計畫，於變電設備維護、土木工程、電銲技術及綜合行政等 4 類組中，將再招收 11 位新進僱用人員從事離岸風電工程相關工作。

此外，「輸電線路工程」是今年首度從原有「輸電線路維護」獨立出來的招考類別，台電說明，前者主要負責輸電線路建設的前置施工作業，後者則偏重設備的監造、檢驗、維護及搶修等後續工作；考量兩者工作內容有專業上的區別，今年首度分別招考。

考量配電線路維護、輸電線路維護、輸電線路工程、變電設備維護類將來要進行線路或設備維護施工、維護搶修及登高作業，需要消耗較多體力，複試時將加測「負重行走」現場測試項目，應考人必須在 1 分鐘內背負 30 公斤的纜線行走 50 公尺，途中不得放下或掉落，台電提醒應考人及早為第二階段的複試項目做準備。

台電說明，本次初（筆）試科目包括共同科目（國文與英文）以及 2 科專業科目，初（筆）試合格後才可進入複試，複試項目包含證件查驗、體能測驗、現場測試、實作測試與口試等。錄取後將接受台電規畫的課程、實習及工作訓練，前後需時1年，課程及實習訓練期間，每月支給生活津貼 23,000 元；工作訓練期間比照支薪27,040 元，待課程、實習與工作訓練期滿考評合格後，將正式僱用，每月支給 30,420 元。