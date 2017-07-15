長濱國小與救國團辦理親職教育 親子共學愛相隨



(中央社訊息服務20170715 09:59:33)為增進親子互動機會，長濱國小、台東縣救國團與長濱鄉救國團昨(14)日假長光天主教活動中心共同舉辦親職效能教育講座，邀請寧埔國小林曉宜老師分享親子共讀小撇步，石晶瑩老師帶領手做原住民串珠御守DIY課程，及分享擔任陪伴孩子學習成長經驗，原住民家長聆聽共學，透過多元性的學習，提升原住民父母親的認知，讓孩子能適性發展、肯定自己，並增進親子間良好的關係，共創雙贏。



這項由台東縣教育處、台東縣家庭教育中心主辦，長濱國小承辦、長濱鄉救國團執行的親職效能教育講座，日前假長光天主教活動中心舉辦，由長濱國小校長嚴政雍及長濱鄉救國團會長嚴美玲共同主持，講座中縣議員高美珠、台東縣救國團王品函組長及蘇冠誠輔導員等人，亦親自前往會場關心致意，高美珠縣議員並以親身經驗分享，擔任民意代表每天勤跑服務行程，回到家一定與女兒對話，講講心事與了解學校學習狀況：因為只有美好的生命才能帶出美好的生命，教育孩子並不只是教導或訓練，而是一種陪伴，一同感受。強調創造與孩子的傾聽與對話中，陪伴的時間與品質是重要的。講座計有國小及幼兒班學生家長40多人參與聆聽共學。



長濱國小校長嚴政雍指出，為增進親子互動機會，以倡導家庭價值，營造幸福家庭氛圍，學校舉辦這項親職效能教育講座，透過親職教育講座及親子DIY課程，大手牽小手親子共讀起步走，協助孩子培養積極正面的思考，共同營造一個優質的學習環境。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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