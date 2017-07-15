106年救國團暑期Youth Service Taiwan－「大專學生社會服務隊」



(中央社訊息服務20170715 09:56:22)苗栗縣仁德醫護管理專科學校至苗栗縣溪洲國小服務 為鼓勵全國各大專校院社團籌組服務隊到偏鄉或社區做服務，發揮青年關懷及熱心服務之精神，苗栗縣仁德醫護管理專科學校菁英志工社，於106年7月10日至7月13日在苗栗縣溪州國小服務，帶給當地的小朋友體驗一個不一樣的暑假生活。



救國團主任葛永光宣布，今年起訂為「全國公益日」，邀請民眾一起投入推廣公益，同時推出暑期活動「公益潮T」義賣，印有代表健康、教育、服務、公益的圖案，每一件提撥100元，當作「青年史懷哲計畫」基金，鼓勵大學生投入「大專青年社會服務隊」，返鄉深耕服務，培養一份善心。



此次經費由救國團陳少君顧問熱心公益慷慨解囊，救國團苗栗縣團友會榮譽會長王正雄、苗栗縣團委會總幹事陳孟紳，特於11日下午15時前往該校關心仁德醫護服務的同學們，王榮譽會長也期許服務隊的同學們要用關心和耐心來帶領我們的學生，用專業與熱誠來做好我們的服務，讓學員們過著一個不一樣的假期，並提醒活動期間務必注意安全，也祝福服務隊同學們服務順利，學習滿滿，溪洲國小莊忠賢校長也特別感謝救國團及仁德醫護服務隊的同學們，在暑假期間，陪伴著溪洲國小的孩子們，過個具有教育意義的假期。



救國團總幹事陳孟紳表示：仁德醫護管理專科學校成立「菁英志工服務隊」，是一群熱愛服務，無私奉獻，互相幫忙、支持的志工們! 他們擁有一顆熱心助人的心，同學們不僅在假日空閒的時間做各項的公益服務，也讓同學們在大學生涯中達到自我實現的目標。今年暑假特安排於7月10日至13日於苗栗溪州國小進行服務，營隊設計課程融入品格教育及生命教育，帶給小朋友歡樂與不同以往的學習。讓學童從感受出發，「做中學、學中做」，期望誘發學生積極上進、真誠傾聽與尊重包容的內化潛在等正向特質。



菁英社會服務隊一連辦理4天精彩的夏令營活動，冀望透過營隊融入品格教育元素，讓同學懂得飲水思源、知恩圖報。另外，服務隊學生亦透過服務過程中，返鄉為當地社區服務，體會到施比受更有福，與認同自己的家鄉，從服務中得到不同的啟發，更是一種學習的態度。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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