救國團鼓勵華裔青年志工認識台灣 大武國中舉辦英語服務營



(中央社訊息服務20170715 09:55:01)大武國中舉辦英語服務營 提升學生競爭力與國際視野 救國團鼓勵華裔青年志工認識台灣由教育部、僑務委員會、客家委員會與原民會共同主辦，為了平衡城鄉差距、縮短英語學習落差，開拓學生國際視野，進而提升國家競爭力，俾與世界接軌。自95年起開辦的「海外華裔青年英語服務營」，今年已邁入第12屆，有鑑於各界反應甚佳，除了招募美、加地區華裔青年外更擴及紐西蘭、澳洲等英語系國家，吸引優秀的海外華裔青年，經培訓後到國內教學資源缺乏暨家庭弱勢學生居多的部落之國中小學，帶領暑期英語營活動。



台東縣大武國中英語夏令營活動從7月11日到7月21日為期兩週，6位來自美國及加拿大就讀大學的華裔大哥哥大姊姊，將與50位大武國中學生共度2週的英語假期。為迎接這群華裔青年，大武國中學生們也都熱烈期盼營隊的到來，雖然人數有限僅提供40位名額，但同學們紛紛踴躍報名參加。



校長許志明表示，英語夏令營課程活潑有趣，學校希望藉由這次的交流，既不必跨出國門就能與英語流利的大哥哥、大姐姐們練習會話，同時能夠增進同學們國際語文競爭力，為期兩週的華裔ABC青年英語服務，透過遊戲式學習、影片輔助、故事書互動及結合團康活動，大大提升大武國中學生學習英語的樂趣。



台東縣救國團總幹事林耀埜、服務組長王品函及蘇冠誠輔導員等一行三人，亦利用暑期活動熱烈展開之際，代表救國團總團部活動處長洪啟洲，撥冗訪視華裔青年返台志工，關心她們的生活起居適應狀況，並贈送飲料慰勉工作人員辛勞。期間感謝大武國中教學團隊對課程規劃的用心，勉勵在場學生把握難得學習機會，開口說英語。並鼓勵華裔青年志工們，能夠藉由返國擔任志工的機會，學習中文之外，也了解父母親的故鄉，產生對這塊土地熱愛及感受鄉土之情，並藉此提升其對中華文化及台灣本土文化之認同，更進一步探索台灣、珍愛台灣與認識台灣。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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