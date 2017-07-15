(中央社訊息服務20170715 09:57:09)一年一度的暑假即將到來，家長們策畫家族旅遊以及課程安排，讓孩童在假期中充實學習快樂玩樂。



瑞隆中心在暑假前推出幾個好玩又熱門班級，給家長以及小孩匿名投票，選出特定熱門的班級，符合孩童以及家長的需求，課程有推出一整天以及半天，還家長有彈性的日期可以選擇課程。



★美食桌遊歡樂營-一邊歡樂玩桌遊，一邊發揮創意自己動手做好吃又好玩喔！★小紳士小淑女-中餐及西餐禮儀，體驗小廚師上菜、紳士淑女們的用餐禮儀★創建大師培訓營-好吃的豆豆做成的DIY！創造獨特、快樂的想像小小天空★ 諾貝爾魔術科學營-親自來體驗：神奇魔術水等….感受屬於科學家的魔力吧★神奇趣味魔術營A.B班-*撲克牌魔術一*魔術三原則*爆笑長牌*ESP超級感應★兒童戲劇夏令營-想像力+創意，繪本+戲劇=無限可能， 粉墨豋場、熱情歡笑★熬夜背書bye bye -高效記憶營-運用技巧,統整各課重點,先修課程能力準備★超強聰明記憶王營隊-傳授同學 專注觀察力訓練、眼腦直映記憶法等…★太鼓達人打擊營-太鼓能增進孩子的記憶力.節奏感.左右腦思考.雙手並用等★兒童人際關係與口才訓練表達營-學校沒有教.學測不會考.卻是人生最重要的一堂課 ! 如何成為一名 :上的了台面、充滿自信、侃侃而談 ,廣受歡迎的人★動力四驅車-認識動力及機械原理，並親自組裝成一部會動的車。★鋼彈機器人模型營-透過組裝模型，培養小朋友的專注力、耐心與想像力。



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訊息來源：社團法人中國青年救國團