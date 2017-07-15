資安業者趨勢科技發現，手機勒索病毒「SLocker」出現了一個新的變種，其畫面很像之前肆虐全球的勒索病毒「WannaCry（想哭）」，盯上Android用戶。（翻攝自趨勢科技部落格）中央社記者吳家豪傳真 106年7月15日