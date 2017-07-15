（中央社記者韋樞台北15日電）鋼鐵廠不止生產堅硬的鋼品，北部大型鋼廠東鋼把鋼鐵轉為文化藝術的軟實力，獨樹一格。東鋼每年贊助藝術家用廢鋼創造藝術，連員工都感受鋼鐵的新生命，黑手變身藝術創作助理。



北部大型鋼廠東和鋼鐵近來製作有趣的電視廣告，終端消費者才有機會認識它們，但東鋼用廢鋼再製各種鋼品外，其實公司內部對文化藝術有著不一樣的見解，藉由藝術家的巧思，把廢鋼與遠距的文化藝術融在一起，再創新生命，這種軟實力在鋼鐵業非常獨樹一格。



東鋼公司2012年創立50周年，當年設立「財團法人東和鋼鐵文化基金會」，用以提昇台灣文化藝術素養為宗旨，積極培植藝術人才、推廣藝術教育、辦理或贊助文化藝術活動，開啟了藝術與工業生產間的全新連結。



基金會董事長特助吳品萱表示，基金會每年必辦的活動就是「國際藝術家駐廠創作計畫」。基金會每年由專家學者及董事會從台灣及世界雕塑家資料庫，依據藝術家的作品風格、創作主題及媒材等討論，並決議邀請國內和國際藝術家各一位進駐苗栗廠，運用廢鋼材創作藝術品。



吳品萱指出，這項計畫至今已邀請15位國內外藝術家進駐苗栗廠，藝術家從廠內如山高的廢鐵堆中任選要用的材料，自己決定作品的大小和件數，但最後作品的總重量必須重達30公噸。這是台灣企業與藝術合作的重要案例之一，曾獲第十屆文馨獎「最佳創意獎」殊榮。



她說，在藝術家創作過程中，需要廠內員工幫忙搬運、銲接、整型，居然無形中串連軟實力的藝術家和硬梆梆的銲接與搬運黑手，兩邊不搭軋人還能一起討論藝術作品，這群黑手也多了一項頭銜─「藝術創作助理」。



她形容，最神奇的是，這群參與「東鋼國際藝術家駐廠創作計畫」的員工，從對藝術陌生又畏懼，最後還能對藝術家的作品發表看法，甚至開始有自己的藝術觀點，並反饋至工作態度上，重新面對自身的產品，員工們也有了更多元的視野與更深層的感知經驗，「甚至認為廢鐵也有新生命」。



東鋼目前正在和藝家協調來台時間和計畫等，近期即將展開；同時也在籌辦「2017 FORMOSA雕塑雙年展」，將在下半年陸續展開，預計年底舉辦成果發表會，而藝術家也會贈與一件作品予基金會典藏。



「FORMOSA雕塑雙年展」 為全台唯一專注雕塑研究的雙年展，秉持對雕塑藝術的高度重視，東鋼與高雄市政府文化局合作，共同邀請國內外策展人，探討當代雕塑的新課題，預計年底在高雄駁二特區舉行。1060715