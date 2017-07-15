小資族存錢有道 數位活儲帳戶享高利（圖／記者顏真真製表）

畢業季到來，許多社會新鮮人紛紛踏入職場，但根據主計總處 5 月數據統計，25 至 44 歲的工作者平均月收入為 3 萬 5899 元，20 至 24 歲平均月收入僅 2 萬 5105 元，因此，對年輕小資族及社會新鮮人來說，如何善用薪水很重要。專家建議，除開源之外，更重要是節流與理財，有紀律地儲蓄，可善用高利數位活儲帳戶，提供 1% 至1.5% 不等的利率，不僅一般活儲利率 6 倍、薪轉帳戶利率的 3、4 倍，跟定存利率也差不了多少，資金還可隨時動用，將辛苦賺得薪水發揮更大效用。

很多年輕小資族談到儲蓄、理財，都知道存錢很重要，但也常抱怨薪水那麼少，月底根本沒剩多少錢，什麼都做不了，乾脆什麼都不做，但存錢理財是可以積沙成塔。遠東銀行個人金融事業群副總經理張小倩就指出，過去談資產負債表都是「收入減支出等於儲蓄（或投資）」，但真正要做理財，應該要倒過來，即「收入減儲蓄後才是支出」，也就是強迫儲蓄，因為支出很多是可以做彈性調整的。

國泰世華銀行綜合企劃總管理處副總經理李素珠也強調，剛進入職場的小資族收入有限，務必在成家立業前的黃金 10 年打穩理財基礎，掌握「收入扣除儲蓄（或投資）才是支出」的原則，積極投資自己、充實人脈存摺。Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如也建議，薪水收入除了支付生活當下的開銷，也應該有紀律地儲蓄，存下緊急預備金、投資本金以及夢想。

至於眾多的儲蓄理財管道中，就屬「銀行存款」踏入門檻最低，無須具備投資技巧、本金不會虧損、變現性高，作為「緊急預備金帳戶」最適合不過。

一般來說，「緊急預備金帳戶」是用來應付工作轉換間的收入空窗期、汽車維修費、房屋修繕費等緊急狀況，大約需存有 3 至 6 個月的月薪水準（7 萬 8000 元到 15 萬 6000 元之間），再依每人狀況調整。另外，累積「投資本金」以及「夢想基金」的過程中，在銀行開立專戶，以「專款專用」的概念，讓社會新鮮人夢想早日達成。

其實，現在不少銀行數位帳戶也特別針對小資族推出高利活儲優惠，並具有 3 大特色，包括一、提供 1% 到 1.5% 不等的利率，比起一般帳戶活儲利率 0.15% 優惠；二、無須與銀行約定存款期間，資金運用彈性，也能享有高利；三、起息金額低，有些只要 1 元或 100 元，相較一般活儲帳戶至少要 5000 元或 1 萬元才計息，門檻降低許多。

目前市面上有提供高利活儲帳戶的包括台新銀行 Richart、國泰世華銀行 KOKO、華南銀行 SnY 及王道銀行 O-Bank 等 4 家銀行，其中王道 O-Bank 提供階梯式利率，0.45% 及 1.5% 兩階活儲利率，為市場上最高；華南SnY數位帳戶，提供 1.1% 活儲利率；台新 Richart 則是每月自動轉入 2 萬元以上存款，就享有 1% 的活儲利率；國泰世華 KOKO 存戶若是透過該帳戶每月扣繳費用、刷卡消費達 5000 元，下個月享有 1% 活儲利率，但優惠至 6 月 30 日截止，8 月將再推出新波優惠。

要注意的是，活儲享高利仍有起息門檻與金額上限，而且各家銀行標準略有不同。以台新 Richart 來說，1 元至 100 萬元都計有 1% 利率，超過 100 萬元降為 0.45%；王道 O-Bank 則是帳戶內存款餘額 1 元到 3 萬元以 0.45% 計息，3 萬元到 10 萬元提供 1.5% 活儲利率，10 萬元以上則回到 0.45% 計息。

華南 SnY 數位帳戶餘額 100元 到 10 萬元計有 1.1% 高利，超過 10 萬元則依照牌告活儲利率給息；國泰世華 KOKO 起息金額最高，5000 元 到 50 萬元以 1% 計息，範圍以外的金額則同樣以牌告活儲利率給息（但優惠至 6 月 30 日）。

Money101.com.tw 表示，小資族若同樣將 10 萬元「緊急預備金」放在一般活儲帳戶僅能得到 150 元利息（年利率 0.15%），但若將這筆資金放在高利數位活儲帳戶，則能享有 1000元 （年利率 1%）左右不等的利息，差距近 10 倍，因此，建議薪水不多的社會新鮮人及小資族可仔細了解，將辛苦賺得薪水發揮更大效用。