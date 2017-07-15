台電今招考新進人員 平均錄取率約4.23%中央社 (2017-07-15 09:45)
（中央社記者楊淑閔台北2017年7月15日電）台電公司表示，今天舉辦106年度新進僱用人員招考，共13考場同步舉行，今年報考人數2萬5148人，預計錄取736人，實際應考人數1萬7420人，到考率69.27%，平均錄取率約4.23%。
台電統計顯示，近10年報考人數最多的一年是104年，達3萬4165人，今年是次高人數。
台電表示，今天舉行的 106年度新進僱用人員招考，在台北、台中、高雄、花蓮4地，共 13個考場同時舉行，第一節考共同科目（含國文、英文），第二及三節考專業科目，預定於9月12日公布複試名單。
台電說明，未來 10年將有4成員工陸續退離，為活化人力資源、傳承電力專業與技術，本次招考電力技術人員及綜合行政人員共14種類別。
台電並說，因應能源轉型目標，目前正積極推動離岸風力發電建設，繼去年首度招考 5名海事工程人員，今年為吸引多元人才投入風電開發計畫，於變電設備維護、土木工程、電銲技術及綜合行政等 4類組中，將再招收11位新進僱用人員從事離岸風電工程相關工作。
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