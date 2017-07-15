台電今招考新進人員 錄取率約4.23%中央社 (2017-07-15 09:42)
（中央社記者楊淑閔台北15日電）台電公司表示，今天舉辦106年度新進僱用人員招考，共13考場同步舉行，今年報考人數2萬5148人，預計錄取736人，實際應考人數1萬7420人，到考率69.27%，平均錄取率約4.23%。
台電統計顯示，今年報考人數是歷年次高，近10年報考人數最多的一年是104年，達3萬4165人。
台電表示，今天舉行的 106年度新進僱用人員招考，在台北、台中、高雄、花蓮4地，共 13個考場同時舉行，第一節考共同科目（含國文、英文），第二及三節考專業科目，預定於9月12日公布複試名單。
台電說明，未來 10年將有4成員工陸續退離，為活化人力資源、傳承電力專業與技術，本次招考電力技術人員及綜合行政人員共14種類別。
台電並說，因應能源轉型目標，目前正積極推動離岸風力發電建設，繼去年首度招考 5名海事工程人員，今年為吸引多元人才投入風電開發計畫，於變電設備維護、土木工程、電銲技術及綜合行政等 4類組中，將再招收11位新進僱用人員從事離岸風電工程相關工作。1060715
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Roven Dino羅梵迪諾】演繹炫彩酒桶型腕錶(黑藍/小RD624B-
- 【ELLE】 Neptune經典70周年-20吋商務防盜/超輕大容量購物
- HITACHI 日立 RG570GJXK琉璃黑 日本原裝進口變頻冰箱555公
- HAPPYHOME 晶華雪松床頭櫃5U7-22-03免運費
- Kenko Celeste C-PL 72mm抗汙防水鍍膜偏光鏡
- Keeley Ann騎士風真皮拼接拉鍊繫帶短靴(咖啡色687138470)
- 防潮家 D-680C 電子防潮箱 680公升
- 【Kelty】LINGER HIGH-BACK輕量折疊高背椅-淺咖
- TISSOT Lady Heart 花朵鏤空機械腕錶-銀/35mm T05020711011
- LV N60895 棋盤格雙折短夾
小電影存進大腸桿菌，DNA變身活體u盤【北京新浪網】
特朗普再會馬克龍：美法「蜜月」背後的外交考量【北京新浪網】
金價攀升1.4% 因此前發佈的美國數據令人失望【北京新浪網】
美國眾議院通過6965億美元國防授權法案【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》