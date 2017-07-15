▲瑞銀預估，亞洲貨幣兌美元不會有太大升值空間，日圓則可能貶破 115 日圓兌 1 美元。（圖／NOWnews資料照）

今年以來亞洲貨幣兌美元已上漲約 4％ 至 5％，市場也關注下半年能否維持漲勢，對此，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外滙分析師陳得能認為，由於亞太區經濟表現已放緩，下半年亞洲主要貨幣兌美元不會有太大升值潛能，不過，瑞銀看好下半年歐元、加拿馬幣及瑞典克朗等 3 大國際貨幣的表現。

陳得能表示，在全球主要央行轉向鷹派下，下半年瑞銀看好歐元、加幣及瑞典克朗，主要是從上半年瑞銀對歐元就保持較正面的看法，6 個月目標價為 1.18，而上半年也驗證了瑞銀的觀點，目前歐元兌美元在 1.14 水準，瑞銀認為，還可以往上，因為接下來市場較關注的是歐洲央行將在 9 月宣布逐漸撤離寬鬆貨幣政策。

同樣，瑞銀也看好加幣的表現，主要是加拿大央行 7 年來首度升息，市場也看好加拿大後續的經濟表現，認為未來將持續採取緊縮貨幣政策，再加上瑞銀預估未來 6 個月油價，可望從目前每桶 48 美元，上漲到 55 美元至 60 美元，一旦油價走高，對加幣也將有正面影響。

另一個看好的國際貨幣為瑞典克朗，陳得能說，相對於瑞士法郎，瑞銀更看好瑞典克朗，因為瑞典在歐元區屬於出口國，歐元區經濟體復甦，可帶動瑞典經濟成長，反倒先前受惠於歐洲政治風險而走揚的瑞士法郎，因政治風險趨緩，表現將相對趨穩。

至於亞洲貨幣部分，陳得能認為，亞洲貨幣兌美元升值潛能已不會太大，主要是上半年亞洲貨幣已升值了 4% 至 5%，加上亞太經濟成長已開始放緩，預期下半年亞洲貨幣兌美元沒有什麼太大的浮動， 不過，亞洲貨幣下半年仍有一些可投資的標的，瑞銀就看好印尼盾、馬來西亞幣及菲律賓幣，較不看好星幣及泰銖。

關於日圓部分，陳得能表示，由於日本央行近期未顯鷹派態度，瑞銀預估日圓兌美元 3 至 6 個月將在 110 至 115 日圓間波動，甚至有些可能貶到 115 日圓兌 1 美元以下，預期 2018 年之後，才會逐步緊縮寬鬆貨幣政策。

在人民幣匯價方面，瑞銀預估，下半年美元兌人民幣不會突破 7 元的心理價位，但 2018 年市場變數較大，目前預期 12 個月後的匯價有可能來到 7.1。